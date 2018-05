Miss Universo en busca de empoderar a las mujeres

Ciudad de México

La Miss Universo 2017, Demi-Leight Nels Peters está de visita en México para conocer a las concursantes de Mexicana Universal, reality show que se transmite en TV Azteca, donde ofreció una conferencia y resaltó la importancia de la plataforma Miss Universo para alzar la voz para empoderar a las mujeres.

"Creo en el empoderamiento femenino, quedarnos calladas ante la violencia de género y el abuso sexual no soluciona nada; creer que somos débiles para superarlas tampoco lo arregla; ¿Quién va hablar de esto?, sólo nosotras podemos darle voz y tomar la responsabilidad para hacer algo.

Estoy feliz de que Miss Universo pueda ser esa plataforma que me permita hacerlo", comentó la primera mujer sudafricana en ganar la corona del certamen de belleza.

En rueda de prensa, la joven de 22 años, destacó que la evolución de los concursos de belleza, permiten hablar de estos temas y dijo sentirse afortunada por participar en una edición de Miss Universo de mujeres versátiles que rompe con los estigmas que existen entorno a estos concursos.

"Yo tuve la oportunidad de convivir con las reinas de belleza de más de noventa países, todas mujeres hermosas, muy bellas, pero versátiles que eran sobresalientes en diversas áreas; se pueden ser mujeres bellas y exitosas. Los concursos están evolucionando en todo el mundo", comentó la reina de belleza en TV Azteca.

Respecto a Mexicana Universal, Demi-Leigh expresó que este tipo de reality sirven no sólo para que las chicas estén verdaderamente preparadas, sino que también se les pueda conocer más a fondo.

"Me da mucho gusto empoderar a las mujeres, Miss Universo me ha permitido conocer a muchas en todas partes, pero en particular en Sudáfrica a través de una nueva plataforma, en la que con varias asociaciones hemos compartido información para que la mujer esté más preparada y en situaciones difíciles, sepa cómo actuar. Los certámenes de belleza no sólo reflejan lo exterior, sino a mujeres preparadas y capaces", dijo.

ERV