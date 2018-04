'Mi corazón es tuyo' volverá a transmitirse en Las Estrellas

Ciudad de México

A partir de este lunes, la telenovela Mi corazón es tuyo podrá volver a verse por Las Estrellas al medio día; el productor Juan Osorio se dijo entusiasmado del éxito que tuvo la retransmisión del primer capítulo y, al lado del elenco, platicó algunas anécdotas que vivieron durante la grabación, hace más de cuatro años.

Durante un desayuno en el restaurante El Bajío Insurgentes, al que acudieron Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados, Rafael Inclán, Polo Morín, José Pablo Alanis, José Manuel Alanis, Isabella Tena e Isadora Vives, recordó que el protagonista aceptó el papel porque es un personaje muy humano.

Salinas agradeció y afirmó: "Estoy seguro de que a la gente le va a gustar mucho, no hay día que en la calle no me diga un adolescente: '¿Tú saliste en Mi corazón es tuyo, tú eras Fernando verdad?, y la verdad el reconocimiento es muy bonito; qué padre que la vuelvan a repetir, a mí me hace recordar momentos muy lindos".

La antagonista Mayrín Villanueva indicó que fue de los primeros proyectos que tuvo y su primera villana. "Esto me hizo aterrizarme un poquito más, porque es más fácil recibir halagos, que cuando en tu teléfono te comienzan a escribir: '¡Qué bruja!', recibía puros insultos (risas)".

Y agregó: "Agradezco que me salí de mi zona de confort 100% y fue maravillo estar con Carmelita Salinas; la gira que hicimos, con Silvia Navarro embarazada, fue toda una experiencia".

Juan Osorio compartió que para esta novela, que se transmitió en América, Europa y hasta Asia, tenía muchas ganas de trabajar con Inclán, a quien ofreció el papel que finalmente hizo Casados, pero que rechazó por el tiempo de grabación.

Luego de ver la retransmisión del tráiler, Rafael comentó: "Me causó una emoción y estruje del sentimiento ahorita que estaba el video, que bueno que lo pusiste para recordarlo y ver las caras con el tiempo, es como decir 'híjole, ya soy grande', creo que ya López Tarsé. Fue un excelente trabajo, conocí muchos compañeros, además conocí Suiza".

René mencionó que "cuando se conjuga el poder del ingenio y de la magia como se vio en esta telenovela, se crean círculos que trascienden, virtuosos, me da la oportunidad de juntar la suerte".

Impulsaron carreras

Polo Morín destacó que este proyecto lo puso en el mapa, por lo que se plantó en su corazón. "Ojalá que vuelva a tener el mismo éxito y el público lo disfrute de la misma forma, porque en nuestros corazones sigue intacto", señaló.

Los gemelos Pablo y Manuel Alanis, así como Isadora Vives e Isabella Tena también agradecieron la oportunidad de participar en el proyecto, pues ayudó para iniciar sus carreras, además de que encontraron una familia que hoy en día siguen queriendo.

Finalmente, el productor recordó que una de sus escenas favoritas de Isabella: "Se supone que ella se queda muda porque se muere su mamá, luego hay una escena de cuando vuelve a recuperar el habla porque se va el personaje de Silvia, esa escena fue muy bonita, te respeto mucho mi niña".

