Así respondió joven de Guerrero a discriminación en concurso de belleza

Ciudad de México

Lupita Valero, concursante de Mexicana Universal, respondió a críticas y comentarios despectivos hechos en redes sociales.

Durante el último capítulo del programa de Tv Azteca, uno de los jueces le preguntó sobre los comentarios discriminatorios que ha recibido por trabajar de mesera.

"Mi querida representante de Guerrero, la pregunta va para ti, pero se la voy a dedicar a un pobrecito mequetrefe del que tuve la mala suerte de leer un comentario que me indignó bastante, entonces te hago la pregunta con todo mi corazón porque sé que vas a responder perfectamente precisamente para esa clase de gentuza", comentó el juez a Lupita Valero, quien ha pagado sus estudios trabajando como mesera, "¿has sentido discriminación por tener este oficio?".

La concursante respondió que efectivamente ha sido discriminada en su empleo, "me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superior a mí".

Lupita Valero destacó que su madre es comerciante y su papá cocinero y que ambos la enseñaron a trabajar y que gracias a su empleo como mesera está a punto de titularse como ingeniera textil y diseñadora de modas.

Sin embargo, detalló que no únicamente ha sido discriminada por su empleo, sino también por su nivel socioeconómico.

"Leí un comentario donde decía 'todas se ven muy guapas, pero a la de Guerrero se le notan los huaraches desde lejos. Yo quiero decirle a esa persona que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso, porque estoy orgullosa de lo que soy y de dónde vengo", respondió.

En dos días, el video de Lupita Valero respondiendo a los comentarios de redes sociales ha sido compartido más de 29 mil veces y tiene más de un millón 200 mil reproducciones en Facebook.









