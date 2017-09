Mauricio Castillo pide apoyo para damnificados en Morelos

Ciudad de México

Mauricio Castillo hizo un llamado a la población a través de su cuenta de Twitter para llevar recolectar sillas de ruedas, juguetes y ropa que serán llevados a las víctimas del sismo del 19 de septiembre pasado en Jojutla, Morelos.

TE RECOMENDAMOS: MINUTO A MINUTO: Sismo de 7.1 golpea a México

"Les voy a pedir algo muy especial para instituciones o ustedes mismos, es muy importante. Hacen falta sillas de ruedas nuevas o usadas en muy buen estado para que se donen al 100 por ciento. En las comunidades más dañadas de Morelos, Oaxaca o de Puebla, hacen falta sillas de ruedas para toda la gente que está siendo atendida o para las personas de la tercera edad", dijo en la red social.

Actualización 13:03 22 de sep 2017 RT's 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/TF1DHB5iRX — Mauricio Castillo (@maucastilloa) 22 de septiembre de 2017





El actor y comediante mantiene la recolecta de juguetes, medicamentos y ropa que serán donados a los niños afectados por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.

Desde hace unos días Castillo lanzó la convocatoria a sus seguidores en redes sociales para juntar víveres para los niños y la respuesta no se hizo esperar, ya que cientos de personas se han dado cita en Moras 416, en la colonia Del Valle, para hacer sus donaciones.

En las primeras horas de este viernes el actor subió un video en su cuenta de Twitter para pedirle a la gente que done cajas o bolsas para empacar diversos artículos y así poder transportarlos.

En un segundo clip informó que un camión con donaciones ya partió para Morelos.

"Ya tengo cajas, cobijas, medicamentos, ropa para bebé. Ya se fue un coche para Morelos, destino Jojutla o donde pueda llegar".





Actualización 22 sep 2017 11:50. RT's 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻y muchos 😘😘😘😘😘😘😘😘 pic.twitter.com/9ku0y9GgJQ — Mauricio Castillo (@maucastilloa) 22 de septiembre de 2017





Nos hacen falta vehículos, cajas que no me he cansado de pedir, y más vehículos que se puedan llevar esto a Morelos que es donde nos están diciendo, urge.

Tenemos medicamentos, ropa para bebé, comida para bebé, por supuesto juguetes, seguimos informando, muchísimas gracias por la ayuda y por todo el amor", expresó en el video.

En su red social, el actor también explicó que el sitio sólo recibe donaciones y descartó que este sea un albergue infantil, pues muchas personas llegaron pensando que ahí había niños.

Actualización 10:37 22 sep 2017. RT's🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Moras 416 Col. Del Valle. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/3CYEKgL9P8 — Mauricio Castillo (@maucastilloa) 22 de septiembre de 2017





ES