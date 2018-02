Luis Miguel se reencuentra con ‘El Burro’ Van Rankin.

Ciudad de México

El cantante Luis Miguel se reencontró con Jorge 'El Burro' Van Rankin después de que desde hace 22 años no se hablaban.

TE RECOMENDAMOS: Diego Boneta se separó los dientes para dar vida a Luis Miguel

"Me da mucho gusto porque es alguien a quien en realidad estimo y quiero, pero Miguel Alemán me habló por teléfono para decirme que iba a hacer un cameo pequeño del Baby'O, que si quería ir", dijo el conductor del programa Hoy.

La escena se grabó en uno de los centros más importantes de Acapulco, Guerrero, donde el conductor se trasladó por una noche para ser parte de la serie biográfica que prepara Netflix sobre el intérprete.

"Yo iba nervioso y lo vi (de lejos), le dije 'no puede ser' y se empezó a reír y me dio un abrazo de dos minutos y me dio un beso", detalló.

El presentador contó que tras la grabación, Luis Miguel organizó una cena.

La historia aún sin título contará la vida del cantante que partirá desde su infancia hasta sus primeros roces con la fama.

La serie será creada y producida por Gato Grande, una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.

La serie estará disponible en Telemundo en los Estados Unidos y para miembros de la plataforma de Netflix en América Latina y en España este año.

Luis Miguel ha ganado cuatro Latin Grammy y ha vendido más de 100 millones de álbumes en el mundo y su carrera tiene éxitos en múltiples géneros, del pop al mariachi pasando por las baladas y los boleros.

ES