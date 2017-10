Lena Headey se suma a acusaciones contra Weinstein

Los Ángeles

La actriz de 'Game of Thrones', Lena Headey, se sumó este martes al grupo de mujeres acosadas por Harvey Weinstein.

En una serie de tuits contó en detalle cómo el productor se le insinuó en el festival de cine de Venecia y luego en Los Ángeles.



"Mi cuerpo estaba en alerta máxima, le dije 'no estoy interesada en nada que no sea trabajo, no creas que estoy aquí por otra razón, nada va a pasar'", recordó asegurando que quedó "furioso" y ella nunca más trabajó en Miramax, el primer estudio de Weinstein.









La empresa The Weinstein Company estudia la venta a fin de enfrentar las dificultades financieras provocadas por el escándalo, e inició conversaciones para este fin con el fondo de inversiones Colony Capital, que el lunes le aportó dinero fresco.

La suerte del hermano de Harvey, Bob Weinstein, cofundador de la Weinstein Company, también es incierta.

Muchos se preguntan cuánto sabía del comportamiento de su hermano. Una productora, Amanda Segel, también lo acusó el martes de acoso sexual, lo cual fue desmentido a través de un portavoz, según la revista Variety.













