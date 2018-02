Lemon Films ofrece una nueva visión de la historia mexicana

México

Alejar a los héroes nacionales de la idea preconcebida de las monografías, biografías y los tradicionalistas libros de historia es la labor que emprendió Lemon Films con la serie Perros negros, en la que se narra la vida y obra de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, en la que la música contemporánea jugará un papel protagónico.

“Perros negros es una locura que nace con Beto Gómez, el director de Salvando al soldado Pérez. Lo que estamos haciendo es contar la juventud no conocida de Pancho Villa, con lo mejor en producción de lo que hayamos hecho en nuestra historia, con música contemporánea: rock, rap y hip-hop.

“Con una onda de que le metamos cosas de jóvenes que como hoy, muchos se están preguntando ¿cuál es mi propósito?, ¿qué estoy haciendo en este mundo?, ¿para qué sirvo? en ese momento iba a explotar una revolución, no lo sabían, pero los Perros negros acabaron siendo parte de ella. Es novelizado, ficción, con las leyendas como postes”, contó Billy Rovzar a ¡hey!

Además de Villa, la serie incluirá a los hombres y mujeres que rodearon al Centauro del Norte: “Vamos a tener a Fierritos (Rodolfo Fierro), su aliado, pero también a los que no, estará Porfirio Díaz, el a veces amigo y otras no, Madero, pero no vamos a ver la Revolución, que lo podemos ver en canales como History, esto nunca se ha visto, es con un tratamiento joven”, adelantó Billy.

Además de este proyecto ya filmado y debido a la forma en la que se ha manejado la información del México prehispánico, con una mayor influencia española, Lemon Films alista otro serial en el que también mostrará a los personajes del pasado nacional, con tintes alejados de la historia formal.

“No me compro la historia de la Conquista, para mí hay algo más ahí. Todo está lleno de biopics, está bien, pero se van a acabar, y entonces vendrán las historias de gente grande, que no necesariamente es famosa”, anunció el productor.

“Regresamos al pasado prehispánico, antes de Moctezuma, estamos explorando con Sofía Guadarrama Collado, una gran escritora de los Tlatoani, ese mundo tan increíble, cómo pasó”, adelanto Rovzar.

Apuesta por la tv

Lemon Films también estrenará en Canal Once la tercera temporada de la serie Paramédicos.

“No había nada como Paramédicos antes, en el ADN de Lemon está hacer cosas que no se han hecho”, dijo Billy Rovzar.

La casa productora está a la espera del estreno del filme de comedia romántica Hasta que la boda nos separe, el cual está programado para estar en las pantallas mexicanas el 30 de marzo.