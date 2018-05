Lele Pons está lista para ser parte de La Voz…México

Ciudad de México

La joven influencer Lele Pons está emocionada de convertirse en la nueva conductora de La Voz...México y dice que prepara algo innovador y divertido para todos los televidentes del reality show que llegará a Televisa el 14 de octubre de este año.

"Esto es una cosa muy nueva para mí, pero tengo una emoción muy grande, porque ya conduje uno premios, ya tengo un poquito de práctica y me gustó mucho hacer eso; entonces, hacer La Voz...México es un paso muy grande en mi carrera y estoy muy emocionada, me gusta evolucionar profesionalmente y esta es una oportunidad muy grande", dijo a ¡hey!.



En entrevista telefónica desde Los Ángeles, añadió que está contenta de que su incursión en la televisión sea con un programa musical, pues ahora está más involucrada en este mundo, muestra de ello es el sencillo "Dicen" que lanzó hace unas semanas.

Lele, quien recientemente protagonizo una versión de Friends con Juanpa Zurita, agradeció al youtuber por acercarla más a México, pues considera que el público nacional es uno de los mejores: "Es súper energético, de verdad uno de los mejores, tiene más voz que todos, es muy amable y me gusta mucho, yo he ido shows a México y son personas muy alegres, no son nada aburridos".

Aceptó que su figura en La Voz será una forma de atraer a las nuevas generaciones, por lo que prepara un trabajo innovador y divertido. "Voy a poner sentido del humor y creo que les va a gustar mucho, además quiero atraer a las nuevas generaciones, yo tengo 21 años y mis fans van desde niños de 9 hasta jóvenes de 24 años", sostuvo.

Y añadió: "A la gente mayor también le va a gustar porque voy a ser muy profesional; quiero dar algo muy nuevo, no sé cómo va a ser, pero creo y tengo en mi mente que va a ser fenomenal".

La cantante, actriz, bailarina y comediante es una de las celebridades de internet que ha ido tomando fuerza en los últimos años, con 9 millones 641mil 252 suscriptores en YouTube y casi 25 millones en Instagram.

En el ámbito musical, ha participado en videoclips de Blink 182, Camila Cabello, Anitta y J Balvin; además ha tenido papeles en series como We love you, Scream y Escape the night.



