'Keeping up with the Kardashians' cumple 10 años

La docuserie que retrata la vida de la famosa familia Kardashian, este 3 de octubre cumple una década de estar al aire, por ello se preparó una programación especial que antecederá al estreno de la temporada 14.

Este martes en punto de las 22:00 horas se realizará una transmisión especial de 90 minutos titulada 'E! celebra 10 años de "Keeping up with the Kardashians"', que le permitirá a los seguidores remontarse a los inicios de la serie, se informó en un comunicado.

La celebración continuará con la proyección del especial de Kendall y Kylie Jenner el siguiente martes 10 de octubre en punto de las 22:00 horas, y uno más de Kim, Khloe y Kourtney el 17 del mismo mes a las 21:30 horas.

Dichos programas darán paso al estreno de la etapa número 14 el martes 24 de octubre a las 22:00 horas.

'Keeping up with the Kardashians', que se transmite en más de 160 países a través de la señal de paga E!, se estrenó en el año 2007 y muestra las situaciones que ha pasado la familia a lo largo de la década, como matrimonios, reconciliaciones, nacimientos y demás.













