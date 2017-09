Imagen conmueve a Kim y decidió ayudar a Puerto Rico

Kim Kardashian compartió en su cuenta de Twitter una imagen que la conmovió, por lo que invita al público a sumarse al apoyo a las víctimas del huracán 'María' en Puerto Rico.

"¡Esta imagen me rompe el corazón! Voy a donar a Puerto Rico y ayudarles a obtener la comida y el agua que necesitan desesperadamente. ¡Por favor donen!", dijo Kim en su cuenta de Twitter.

En los últimos días, las estrellas del espectáculo se han sumado a este llamado. Jennifer Lopez anunció que donaría un millón de dólares, mientras que Mrc Anthony, Rixcky Martin y Luis Fonsi se unieron a la causa.

El intérprete de "Despacito" dio a conocer recientemente que sus presentaciones en México se pospondrán como acto de solidaridad de los desastres naturales que han afectado a estos países latinoamericanos.

This picture breaks my heart! I will be donating to Puerto Rico and help them get the food & water they desperately need. Please donate! pic.twitter.com/l3kOXifa1I