Kevin Spacey, afortunado en el Oscar, desafortunado en el Emmy

A pesar de poseer dos premios Oscar, Kevin Spacey no ha logrado obtener el reconocimiento del Emmy como Mejor Actor en una Serie de Drama en cinco años.

Su interpretación como el presidente de Estados Unidos ficticio, 'Frank Underwood', no ha sido suficiente para la Academia de Televisión para entregarle uno de sus máximos premios.

Cada año desde 2013, la estrella de televisión ha competido por este reconocimiento que se le ha entregado a personalidades como Jeff Daniels, por The News Room (2013); Brian Cranston, por Breaking Bad (2014); Jon Hamm, por Mad Men (2015); y Rammy Malek, por Mr. Robot (2016).

En la edición número 69 de los Premios Emmy, el galardón lo recibió Sterling K. Brown por su trabajo en This is Us.





Kevin Spacey ha ganado dos premios Oscar, el primero fue en la categoría Mejor Actor de Reparto en 1995 por su trabajo Sospechosos habituales, y en 1999 logró el de Mejor Actor por su trabajo en Belleza Americana.

