Kate del Castillo será otra vez "La reina del sur"

México

El deseo de Kate del Castillo se cumplió y una vez más se pondrá en la piel de Teresa Mendoza, así lo confirmó el actor Alejandro Calva, quien aseguró que las grabaciones de la segunda temporada de la teleserie La reina del sur comenzarán en abril en Italia; así se realizará el anhelo de la mexicana de darle a la historia “un final contundente”.

“Voy hacer la segunda temporada de La reina del sur en abril; me voy a la Toscana italiana, ahí comienza la historia”, adelantó Calva a ¡hey! El actor comparte que en esta ocasión el personaje inspirado en la protagonista de la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte “viajará por el mundo, se van a ir a Rusia y después estará en Colombia como la primera vez”.

Como sucediera con Ingobernable, la producción de Telemundo se tendrá que trasladar a Colombia, debido a la negativa de Del Castillo para regresar a México, después de lo sucedido con la publicación del reportaje del actor Sean Penn en la revista Rolling Stone, en el que se desveló la reunión en privado que sostuvieron con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

“La producción la vamos a hacer en Colombia porque no puede entrar al país todavía Kate”, dijo Alejandro, que dio vida a César Batman Güemes en la primera entrega. En esta segunda etapa, de acuerdo a Calva, el rol de Teresa “ya está retirada, no hace nada, pero empieza otra vez el problema. He leído los primeros dos capítulos, suena divertido”.

Sin reparos, el histrión menciona que esta secuela será una de las cartas fuertes de Telemundo en 2018: “Le están apostando en grande. Espero que tenga la calidad actoral que tuvo la primera temporada y que siga como una superproducción (…) No creo que se vayan a tardar mucho, a finales de este año la estaremos viendo, ya se tardaron seis años, ocho desde que la grabamos”.

En 2017, la propia Kate Del Castillo publicó en Instagram una fotografía en la que se podía ver que el primer episodio llevará por título “El regreso de la reina” y fue escrito por Roberto Stopello (Señora acero), además se aprecia que la trama sigue inspirada en el trabajo literario de Pérez-Reverte.

ALEJANDRO CALVA SERÁ SANCHO PANZA

El actor Alejandro Calva regresará el 24 de enero al Foro Shakespeare con la reposición del montaje Barataria: Estado de México, en la que una lectura dramatizada cómica musical hace guiños a la política nacional, bajo la dirección de Benjamín Cann. El montaje tuvo un éxito rotundo en el Festival Internacional Cervantino.

“Habla sobre El Quijote revistado, con algunos clásicos, es un collage a partir de una cosa muy interesante: Barataria es una isla que imaginó Cervantes, en la que sus habitantes no tenían un gobernante y van por Sancho Panza para que los ayude. Es una isla imaginaria que está delimitada, en lugar de agua, por gente que no quiere que los habitantes de Barataria entre a sus lugares.

“Porque son corruptos, porque hacen trampa y son violentos; además el gobernante que traen no ha leído un libro, creo que no hay una cuestión más pertinente que hablar de Barataria en este momento y entremezclarla con Sófocles, Shakespeare y algunos textos clásicos que hablan del ejercicio de lo que es tener poder, aderezado con puntos de vista actuales”, compartió Calva.

El elenco del montaje teatral de Barataria: Estado de México, está conformado por los actores Norma Angélica, Dalilah Polanco, Natalia Madera, Andrea Guerrero, Carmen Madrid, Arantxa Marchand, Omar Medina, Jorge Zárate, Rodrigo Murray y Pablo Valentín, quienes acompañarán a Alejandro en escena.

CLAVES

EL SÉQUITO

El español Eduardo Velasco también formará parte de la continuación de La reina del sur, en la que encarnará de nueva cuenta al coronel Chaib.

De acuerdo a Telemundo, el rol central se verá atormentado por su pasado, por lo que se ve “obligada a regresar a México y al peligroso mundo del narcotráfico”.

Durante el Up-Front de Telemundo, el 11 de mayo de 2017, se confirmó que la teleserie sería renovada con una segunda temporada.