La familia Kardashian celebra 10 años en la TV

Ciudad de México

El reality show Keeping up with the Kardashians, el cual ha sido visto en más de 160 países, este martes llegará a las 22:00 horas con su temporada número 14 por el canal E! Entertainment.

En la nueva edición los espectadores podrán ver a Kris Jenner, madre y mánager de la familia, ofreciendo en el primer episodio una teoría de por qué la emisión ha logrado estar al aire durante 13 temporadas y 310 episodios.

Además, justo este mes E! celebra su décimo aniversario de recibir a las Kardashian en su pantalla, gracias a que el programa ha crecido de manera exponencial y continua hasta convertirse en un fenómeno global, se dio a conocer mediante un comunicado.

A lo largo de estos diez años, los fans a nivel mundial han sido testigos de diversos acontecimientos, desde rupturas hasta reconciliaciones, matrimonios, nacimientos, y todo el drama en el medio de esta particular y entretenida familia.

En el inicio de esta temporada se muestra en un video a Kris Jenner como jefa a bordo de un helicóptero, en tanto que Kourtney Kardashian descansa junto a una piscina y Khloé Kardashian entrena en el gimnasio.

Kendall Jenner, por su parte, brilla como supermodelo y Kylie Jenner es detenida en su Lamborghini naranja. Tras lo cual, todas se reúnen para recrear los créditos de apertura de la primera temporada, pero con un giro moderno.

"¿Dónde está Kim?", pregunta Kris, mientras intentan encontrar la mejor pose grupal, y Khloé responde: "Mamá, ella siempre llega tarde"; al tiempo que Kim Kardashian se viste con un sexy vestido de transparencias y joyas, para unirse al equipo con un: "¡Estoy aquí!".

