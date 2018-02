"El joven Sheldon" reúne la comedia y el drama en tv

México

La infancia del científico Sheldon Cooper vuelve a la televisión con los nuevos capítulos de Young Sheldon, donde la actriz Zoe Perry disfruta personificando a la madre del peculiar personaje, siguiendo así los pasos de su propia progenitora, Laurie Metcalf, quien se encargó del papel en The Big Bang Theory.

Anoche, Warner Channel retomó el estreno de los episodios del spin-off; horas antes, Zoe Perry platicó por teléfono con ¡hey!, aunque siente un poco de presión por el hecho de que la gente ya conoce a una Mary Cooper, consideró que no afecta en nada su actuación.

Entre risas, explicó: “La Mary Cooper que conocemos en 1989, en Young Sheldon, no conoce su futuro; además es diferente a la de The Big Bang Theory, entonces puedo crear mi personaje.

“Creo que ella es como cualquier madre, quiere lo mejor para su familia, trata de hacer lo mejor que puede, a veces lo hace bien y a veces no. No es extremadamente protectora, se debate en cómo puedo proteger a un hijo que no necesariamente comparte mis creencias”, abundó.

Luego de afirmar que es muy afortunada por ser parte del elenco, comentó que su parte favorita del proyecto es poder juntar la comedia con el drama, “porque me gusta y ser capaz de enfocarme en los dos géneros es muy emocionante”.

Perry aprovechó para destacar la relación que ha construido con el pequeño Sheldon, interpretado por Iain Armitage. “Él es muy dulce, muy inteligente y realmente talentoso; hemos creado una relación real, hay una gran química con los actores y aprecio mucho eso”, expresó.

Al hablar de la niñez del genio de las matemáticas, lo definió como “una personalidad que no entendemos, pero muy humano; es brillante, él es mayor a su edad (risas), es una gran historia”.

La serie cuenta con la voz en off del propio Jim Parsons, quien da vida al Dr. Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, además de narrar la historia, el actor presentó la idea original de la precuela y se encargó de la producción.

“Pasé tiempo con Jim, él es una gran ayuda para que entendamos la relación de Sheldon y Mary, además es muy divertido”, indicó, para luego asegurar que los fans de The Big Bang Theory aprobaron el spin-off desde el inicio, apoyo que significa mucho para todo el equipo.

Finalmente, mientras recordaba que Young Sheldon se desarrolla a finales de los años 80 en Galveston, Texas, dijo que ama la decoración del set y disfruta arreglarse el cabello y ponerse la ropa de aquella época.

Metcalf también la ayudó a dejar el miedo de ser Mary Cooper: “Recuerdo el día antes de que fui a la audición, ella me dijo: ‘Esto es para ti, trabaja muy fuerte en eso, asegúrate de que estás en la realidad de la escena’”.

En busca del Oscar

Durante la entrevista, dio su apoyo a su madre, la actriz Laurie Metcalf, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Lady Bird.

Cuestionada sobre el movimiento #MeToo, señaló que está agradecida de trabajar en un ambiente positivo y que espera que esto se expanda a todos lados.