Hugo Sánchez, feliz de ser embajador en History Channel

Ciudad de México

Como en sus mejores momentos en la cancha de futbol, primero como jugador y luego como director técnico, Hugo Sánchez es el centro de atención, solo que en esta ocasión el deportista adopta el rol de embajador en el concepto Una historia para celebrar, con la que History se convertirá en la antesala ideal del Mundial Rusia 2018 que se efectuará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio.

TE RECOMENDAMOS: Lanzan miniserie “La Balada de Hugo Sánchez”

"Me invitaron a participar y me sentí halagado que me estén invitando como a las distintas personalidades (Pelé, Ryan Giggs y Gary Lineker) que han estado en Copas del mundo y tienen historias que contar; y además me gustó la idea de History de que en 14 días se hablé de diferentes temas relacionados con el futbol. Se me hace una idea fantástica", dijo Sánchez al referirse al concepto.

Será del 28 de mayo al 10 de junio cuando History suspenda su tradicional programación para ofrecer entrevistas, comentarios, cápsulas, anécdotas con los protagonistas de la historia del futbol; por lo que el público podrá conocer más detalles de jugadores, técnicos, escenarios y países que han sido sedes de la justa deportiva.

Historia que Sánchez reconoce le remite a diversos momentos de su vida y le genera "cierta melancolía.

"Estaba recordando que cuando tenía 12 años, viendo el Mundial del 66 en Inglaterra, me hacía la idea de que me gustaría jugar una copa del mundo; y luego en el 70, cuando fue en nuestro país, dije: 'Cómo me gustaría jugar una copa vistiendo una camiseta de la selección' y se quedó como un sueño", dijo el ex futbolista en entrevista a ¡hey!

"Afortunadamente se pudo cumplir y ese sueño realizado me hizo sentir contento como jugador", destacó Sánchez, quien ayer, durante todo el día, habló de su participación en el concepto que presentará History.

Sin embargo, en un dejo de sinceridad y cambiando radicalmente la emoción, compartió que en su historia con el futbol también ha vivido malos ratos.

"Tristemente, como director técnico estuve en la selección, pero no me dieron el respaldo ni el apoyo que hubiera querido; porque sí me hubiese encantando participar como director técnico en una Copa del mundo, pero hasta ahora, todavía no se hace".

No obstante, su nuevo rol, como embajador de History Futbol lo emociona porque sabe que la época del Mundial "es muy linda, en la que la unión está presente, porque todos, sin excepción, se contagian de esa pasión y emoción que provoca el futbol".

History, en voz de César Sabroso, vicepresidente de marketing para Latinoamérica, comentó: "Estamos muy orgullosos de contar con Hugo Sánchez como embajador de México en este evento internacional.

ES