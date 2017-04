Guionistas de EU amenazan con huelga

La llamada "Peak TV", o televisión de calidad, ha sido muy buena para los espectadores, dicen los escribas de Hollywood, no así para los guionistas. El lunes, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) reanudará las negociaciones contractuales con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los canales de aire y cable y los estudios de cine.

Ahora que el WGA amenaza con autorizar una huelga, Hollywood espera evitar un paro como el de 2007, que duró 100 días, obligó a transmitir viejos capítulos de series en el horario estelar de TV y a demorar el estreno de grandes producciones del cine.

Son varios los asuntos en debate, pero el más importante se refiere al panorama cambiante de la televisión.

Que haya más series que nunca —455 en esta temporada, más del doble que hace seis años— puede parecer una bonanza para los guionistas. Pero esos shows suelen tener ocho, 10 o 12 episodios en lugar de los tradicionales 22 a 24 por temporada, lo cual significa una remuneración mucho menor para los guionistas, a quienes se les paga por episodio.

"Hoy en día, dos tercios de los programas, incluidos algunos de aire, se producen con menos episodios, pero nos siguen pagando por episodio", dijo el veterano guionista Chris Keyser, uno de los representantes de WGA en las negociaciones. "Por ejemplo, yo tengo un programa en Amazon. Trabajaré casi el mismo tiempo que antes, casi un año, y me pagarán por ocho episodios. Entonces obró una fracción de lo que me pagaban antes, aunque las productoras ganan el doble... y no soy el único".

Para el lunes se prevé el inicio de cinco días de negociaciones, después de dos semanas iniciales que culminaron en un impasse y una oferta rechazada por el sindicato. El comité negociador de WGA recomendó que se le autorice a llamar a la huelga, secundado por la junta y el consejo del sindicato. Si no hay acuerdo, los miembros del sindicato votarán sobre si autorizan a los negociadores a llamar a la huelga el 19 de abril. El contrato trienal vigente termina el 1 de mayo.

Muchos dudan que se llegue a la huelga en vista de los acuerdos alcanzados en 2010 y 2013. Aún recuerdan la huelga prolongada de 2007, que se calcula le costó a la economía de Los Ángeles entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.

Pero los guionistas, que han visto la caída de sus ganancias a lo largo de la última década, están ávidos por recuperar siquiera una parte de lo perdido.

