Cierran set de 'House of Cards' por búsqueda de tirador en Maryland

Autoridades de Maryland, EU, cerraron el set de filmación de la serie House of Cards para buscar a un sospechoso, identificado como Radee Prince, implicado en el tiroteo en el parque empresarial de Emmorton ocurrido esta mañana.

"Hay un tirador cerca de la locación de House of Cards... ¡¿Qué diablos?!", escribió en Facebook el productor ejecutivo Dana Brunetti.

Durante el tiroteo de esta mañana, tres personas murieron y dos resultaron heridas, según informaron autoridades. Un representante de la Oficina del Sheriff explicó que tanto el sospechoso como las víctimas están asociados con una de las compañías con sede en el parque empresarial.

Las autoridades lanzaron una alerta en redes sociales.

SEARCH for SUSPECT:

RADEE LABEEB PRINCE 11/5/79

2008 Black Chevy Acadia DE Tag PC064273

Call 911 if you see the suspect. pic.twitter.com/v8y18FOEUi