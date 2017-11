Actriz de 'Grey's Anatomy' dijo que James Toback la acosó

Ciudad de México

La actriz Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, acusó al productor James Toback de acoso sexual.

TE RECOMENDAMOS: Más de 30 mujeres acusan al director James Toback de acoso sexual

"Fue en un lugar público, iba con mi amigo Tony. En el momento en el que mi amigo se fue, (James Toback) me preguntó si me desnudaría en una película. Le dije: '¿De verdad, amigo? Mi amigo se fue hace 30 segundos y ahora dices eso? Me reí en su cara ", recordó para USA Today.

La estrella de televisión es la última en presentar acusaciones por acoso sexual en contra del realizador junto a personas como Selma Blair, Rachel McAdams y Julianne Moore.

Ellen Pompeo también dijo que conoció al productor Harvey Weinstein pero no tuvo una mala experiencia con él. "Me reuní con Harvey en la Península y él no intentó nada conmigo (...)Tuve mucha suerte. Escapé de esas garras", dijo.

ES