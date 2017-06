Netflix se despide de 'Girlboss'; no habrá nueva temporada

Ciudad de México

Netflix continúa con sus cancelaciones y, esta vez, Girlboss fue la afectada.

La serie que contaba la vida de Sophia Amoruso, una joven que comenzó su propia marca de ropa en internet, ya no llegará a su segunda temporada, confirmó Variety.

La propia ejecutiva dio la noticia a través de sus historias en Instagram, donde aseguró estar orgullosa del trabajo, pero afirmó que ella controlará la "narrativa de ahora en adelante".

"Fue un buen show y me siento privilegiada de trabajar con tan increíble talento, pero vivir mi vida como caricatura puede ser difícil incluso si es sólo por dos meses", comentó Amoruso.

Girlboss estaba basada en el libro que la joven empresaria escribió, donde contaba cómo comenzó su negocio por eBay que, para los 28 años, la convirtió en una multimillonaria dueña de la empresa Nasty Gal.

"Sería lindo algún día contar la historia de lo que me ha pasado en los últimos años", continuó Amoruso y también desmintió algunos de los hechos que ocurren en la serie, resumiéndolo con "Sí, puedo ser difícil. No, no soy una imbécil".

El programa, estrenado este año, fue protagonizado por Britt Robertson y contó con Charlize Theron como productora ejecutiva, así como con Kay Cannon, guionista de la cinta Notas Perfectas, como la responsable del show.

