Lanzan timbres postales de ‘Game Of Thrones’

The Royal Mail informó que lanzará una serie de timbres postales especiales de la serie Game Of Thrones.

Se trata de 10 sellos con el rostro de los personajes de las casas Stark, Targaryen, Lannister y Tyrell. Cinco sellos más presentan a personajes como The Night King y White Walkers, además del codiciado Iron Throne.

Algunos obsequios y objetos de colección se limitan a una tirada de mil 500, habrá una preventa el 23 de enero y la venta general comenzará el 23 de junio.

Sobre esta colección, se espera que llegue a México en las fechas señaladas.

Game of Thrones fue la más pirateada en todo el mundo en 2017, con lo que la superproducción de fantasía épica de HBO lideró esta clasificación por sexto año consecutivo, según datos ofrecidos por el portal especializado TorrentFreak.

La séptima y penúltima temporada de la serie de HBO batió récords de audiencia pero también estuvo marcada por su accidentado lanzamiento, puesto que se filtraron varios episodios de manera anticipada, ya fuera por la acción de unos hackers o por errores de las cadenas que emiten la serie en España o India.

TorrentFreak destacó que el pico de usuarios que compartieron en internet un episodio en 2017 fue con Game of Thrones, cuando 400 mil personas contaban con torrents activos (archivos de enlace para descargar un contenido) que remitían al capítulo final de su séptima temporada.

