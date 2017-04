Rusia no transmitirá Eurovisión como protesta

Moscú

La televisora rusa Channel One no emitirá en Rusia el concurso de canción de Eurovisión, después de que Ucrania, anfitriona de la edición de este año, prohibiera la entrada al país de la competidora rusa.

Los servicios ucranianos de seguridad vetaron la entrada en Ucrania de Yulia Samoylova porque hizo una gira por Crimea después de que Rusia se anexionara en 2014 la península ucraniana.

TE RECOMENDAMOS: Coachella espera mantener su éxito entre festivales

La estatal Channel One, responsable de retransmitir el popular concurso televisivo en Rusia, indicó en un comunicado el jueves que había decidido no ofrecer el programa después de que la European Broadcasting Union, que organiza el concurso, dijera que no había logrado resolver la disputa con Ucrania.

La EBU había sugerido que Samoylova actuara en vivo desde Rusia, pero la televisora rechazó el jueves esa idea.

ES