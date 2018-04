Enamorándonos busca mostrar la verdad: Hernán Albarenque

Ciudad de México

La producción de Enamorándonos con la conducción de Carmen Muñoz y Adrián Cue, celebró sus 400 programas al aire durante su transmisión en vivo por Azteca Uno; en donde el productor Hernán Albarenque destacó el éxito del show pese a las críticas de los detractores.

"Yo me divierto con los haters, son los más apasionados. Siempre han dicho que hay un guion, pero yo desafio a cualquier guionista y lo invito a que venga a armar el guion para el programa, es imposible; esto es un maratón divertido y flexible, no hay nada que criticar, la gente viene aquí a enamorarse si funciona o no es lo mismo que en la vida real. No estás prevenido".

Para Carmen Muñoz, las criticas no han sido fáciles, sin embargo aseguró estar contenta por el éxito del programa y recalcó su misión de mantener el respeto en las parejas que ha logrado: 1761 flechazos, 43 parejas, 10 bodas y un nacimiento.

"A mí no han divertido tanto ¿sabes?. Hay veces que leo cosas como "qué bien actúas, Carmen" y no me hace gracia, yo no soy actriz soy una conductora, pero somos afortunados porque también hay buenos comentarios.

Aquí yo he llorado y me he reído mucho y es algo completamente natural, mi labor siempre es mantener la paz y el respeto entre las parejas que se llevan igual como la gente real, no hay engaños".

Adrián Cue recalcó que los participantes sorprenden y hasta han llegado a sorprender a los conductores: "Sí han pasado cosas inesperadas para nosotros, a veces los flechados no salen y los que juramos que no se gustaban, se terminan casando".

