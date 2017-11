‘Eleven’ rapea en el show de Jimmy Fallon

Ciudad de México

La actriz Millie Bobby Brown, quien interpreta a 'Eleven' en Stranger Things, se presentó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde hizo gala de su talento como rapera.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué personaje de Stranger Things eres? Spotify te lo dice

El presentador recordó que en una de las últimas visitas que hizo la actriz de 13 años rapeó un verso de la canción "Monster", de Kanye West y en la que participa Nicki Minaj.

La estrella de la serie de Netflix hizo una sintesis de la primera temporada como toda una profesional. "Ahí es cuando se encuentran conmigo, Elev. No tenía pelo en la cabeza, había estado tan cerca de la muerte gracias al doctor Brenner, que me persigue 24x7", expresó la actriz.

En medio del escenario iluminado con tonalidades verdes, la actriz hizo gala de sus rimas y como toda una rapera aventó al final de su intervención el micrófono.

Una de las confesiones que Jimmy Fallon no podía creer era el gusto que tiene Millie por el reality show Keeping Up With the Kardashians', "definitivamente. Las amo (...) Mi mamá siempre me dije: No puedo verlas", comentó.

ES