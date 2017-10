¿Eduardo Capetillo quiere ser alcalde en el Edomex?

Ciudad de México

¿El actor Eduardo Capetillo quiere ser alcalde? Eso parecen revelar la solicitud que hizo de una constancia de residencia al Tribunal Electoral del Estado de México, la cual le fue otorgada, así como sus recientes declaraciones.

Capetillo fue cuestionado sobre sus aspiraciones políticas luego de que el tribunal electoral mexiquense le entregó una constancia que acredita su residencia en el municipio de Ocoyoacac, según consta en el video de un mensaje a medios que dio el domingo 15 de octubre, el cual fue difundido por el periodista local Óscar Gleen.

Estoy preparado para lo que venga: Eduardo Capetillo sobre buscar alcaldía



- ¿Sí quisieras gobernar Ocoyoacac?

- No es que yo quiera, eso es algo que no tiene que nacer de mí. Eso es algo que tiene que nacer de la población de Ocoyoacac, respondió el actor.

- ¿Pero estás preparado para hacerlo?

- Por supuesto, yo estoy preparado para lo que venga, aseguró.

Acompañado por su esposa, la también actriz Bibi Gaytán, y sus dos hijos, Capetillo dijo que "si el día de mañana las personas lo piden (ser alcalde), puede ser, ¿por qué no? Para dejar algo muy claro. Yo no estoy afiliado a ningún partido político, no trabajo para ningún partido político".

Insistió en que una eventual postulación suya para la alcaldía no debe salir de él, "si las personas de Ocoyoacac así lo desean, será. Pero no es algo que tiene que salir de mí".





