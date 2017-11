Investigan a Ed Westwick por denuncia de violación

Los Ángeles

La policía de Los Ángeles informó que investiga una denuncia de violación contra el actor británico Ed Westwick, famoso por su papel en la serie Gossip Girl.

El oficial Drake Madison dijo a la AFP que la también actriz Kristina Cohen lo denunció en la tarde y que "hay una investigación abierta", sin dar más detalles.

El actor de 30 años escribió en Twitter: "no conozco a esta mujer, nunca he forzado a ninguna mujer. Nunca he violado a nadie", en respuesta a un largo mensaje publicado el lunes por Cohen.

Cohen aseguró que el hecho sucedió hace tres años en la casa de Westwick, adonde fue para acompañar a su novio en la época, que no identificó.

"Me quería ir en el momento que Ed dijo 'deberíamos todos tener sexo'", escribió. "Ed insistió que nos quedáramos para cenar, yo dije que estaba cansada y me quería ir, tratando de salir de una situación incómoda".

El productor le pidió que se quedaran un tiempo más, mientras Westwick la exhortó a tomar una siesta en el cuarto de invitados.

"Me acosté y eventualmente me quedé dormida. Me desperté abruptamente con Ed encima, sus dedos entrando en mi cuerpo. Le pedí que parara, pero era fuerte, forcejeé lo más que pude, pero él aseguró mis manos y cara, sacudiéndome, diciendo que quería follarme. Quedé paralizada, aterrorizada, no podía hablar, no podía moverme, me aseguró y me violó", relató.

Cohen, que ha tenido papeles menores en series como Californication y The Middle, dijo que el novio le echó la culpa y le advirtió que si decía algo, Westwick arruinaría su carrera.

La denuncia aumenta la pila de escándalos sexuales en Hollywood, que se iniciaron con el productor Harvey Weinstein, acusado de acoso, abuso y violación por un centenar de mujeres.

El actor Kevin Spacey, el director Brett Ratner, así como agentes y ejecutivos de estudios también fueron señalados.

