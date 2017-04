Dr. Bull usa mente y tecnología para ganar juicios

Nueva York

La maestría de combinar la psicología, la intuición y la tecnología de última generación son las bases que se usarán como premisa en Bull, la nueva serie de A&E que revela cómo resuelven los casos más difíciles en corte, con estas técnicas.

Protagonizada por Michael Weatherly, como el Dr. Bull, estas historias desenmascaran, en cada uno de los capítulos, la astucia y manipulación de jurados, abogados, testigos y acusados que se presentan en los juicios legales.

El actor estadunidense, que antes había estado en NCIS, habla desde el set de filmación acerca de los aciertos y retos más grandes que tiene al unirse a esta producción.

“Bull no se ‘encuentra un cuerpo muerto, vamos a encontrar las pistas y encerremos al chico malo’. Eso ya lo hice. Esto es más sobre el ser humano y sus comportamientos”, cuenta en una reunión con medios latinoamericanos Weatherly.

“El gran reto para esta serie y para el personaje no es solo contar la historia, sino estar dispuesto a enganchar a todos en este aspecto de los juicios. Cuando yo pienso en esta serie, no pienso en tribunales o en el sistema legal americano.

“Pienso en los seres humanos y por qué cometemos los errores, por qué hacemos esas decisiones, por qué nos enamoramos de alguien y no de otro. El comportamiento humano es fascinante y no se puede simplificar, es misterioso”, agrega el actor en un receso de la grabación de la nueva producción en el set que se montó en Nueva York.

Él se encuentra desde la base de operaciones con múltiples pantallas que fueron montadas para filmar la mayor parte de la serie.

También en ese mismo sitio, pero a unos metros de distancia, está el tribunal donde graban los casos.

La tecnología impera en cada uno de los rincones, pues ese es su fuerte: encontrar gestos o expresiones que los haga ganar cada juicio.

Todo está montado adentro de una especie de bodegas ubicadas en Brooklyn, Nueva York.

Lo acompaña una serie de actores que interpretan a expertos en cada una de sus ramas: un ex fiscal que se volvió abogado, un experto en neurolingüística, un ex detective de la policía de Nueva York, un hacker profesional y hasta un particular estilista.

Christopher Jackson, actor reconocido de Broadway que estelarizó con Lin-Manuel Miranda la aclamada obra Hamilton, es quien personifica al inusual experto en moda.

“Las personas dedican su vida entera a influenciar el arte de la moda y lo que yo aprendí es qué tanto puede impresionar o modificar la forma de ser alguien que está vestido de una forma u otra, combinado con cómo caminas, qué traes, cómo es tu peinado y en general cómo puedes dar una impresión sin decir una palabra”, destaca.

Así como él, todos tienen una pieza importante en Bull para lograr la inocencia de sus clientes. Freddy Rodríguez, Geneva Carr, Annabelle Attanasio y Jaime Lee Kirchner son quienes integran el resto del elenco.

La serie, que llegará a las pantallas este jueves, está basada en Phil McGraw, mejor conocido como Dr. Phil.

CLAVES

LA PRODUCCIÓN

La serie se estrenará mañana a las 22:00 horas por el canal A&E; que recién anunció una nueva temporada.

La filmación se realizó en Brooklyn, donde Michael Weatherly vivió parte de su infancia y adolescencia.

La primera temporada comienza cuando contratan a Bull para ayudar a defender al hijo de un millonario que es acusado de matar a una joven.