Diego Luna recuerda su paso por ‘Dirty Dancing’

Diego Luna recordó cómo fue su experiencia después de trabajar en la película Dirty Dancing durante su visita en el programa Late Late Show de James Corden, donde también estuvieron Channing Tatum y Adam Scott.

Cuando el presentador comenzó hablar sobre el legado que dejó en Dirty Dancing: Havana Nights, aseguró que el género de la salsa es algo que siempre le gustará. "Oigo salsa y comienzo a sacudirme. Dejé las drogas y me fui. Tuve rehabilitación de todo menos la salsa, no puedo superarlo", recordó con humor.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando el actor mexicano dijo no sentir pena porque no lo habían visto bailar: "Nadie de mi familia fue al cine, y dijee sto es genial, pero de repente, de repente, un día todos decidieron ver la película para burlarse de mí y decir 'oh'. Mis hijos no lo han visto la película".

Diego Luna también habló sobre la labor que está realizando con Gael García Bernal para reunir fondos y ayudar a la reconstrucción de las casas en México que se vieron afectadas por los sismos que golpearon al país el pasado 7 y 19 de septiembre.

El actor destacó el espíritu de los mexicanos y aseguró que el terremoto "sólo afectó a tantos hogares, edificios, cientos de miles de personas perdieron sus hogares y todo lo que tenían... Lo hermoso es que el viejo México salió a ayudar. La solidaridad, la empatía es hermosa".

A través de la página omaze , las estrellas de cine hacen un llamado a reunir fondos para la reconstrucción de hogares en Chiapas, Oaxaca, Pueblo y Morelos.

