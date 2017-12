¿Por qué critican participación de Diego Luna en 'Narcos'?

La participación de Diego Luna en Narcos de Netflix causó polémica en redes sociales, donde varios usuarios lo han criticado ya que consideran que es una incongruencia que protestara contra la Ley de Seguridad Interior y ahora protagonice una serie sobre narcotráfico.

Entre sus críticos se encuentra el senador panista Javier Lozano, quien acusó que el actor no tenía “argumentos sólidos” para oponerse a dicha ley y ahora “acepta hacer apología del delito” con su trabajo en la serie.

No veo causalidad pero sí casualidad. Se opone a una ley sin argumentos sólidos y, al mismo tiempo, acepta hacer apología del delito.

El legislador ya antes se había subido al ring con Luna, quien le había reprochado que tratara de coartar el derecho a la libre expresión cuando le pidió a Gael García que dejara de opinar sobre temas que no entendía tras pronunciarse en contra de la ley de seguridad.

El periodista Pascal Beltrán del Río fue otro que criticó al actor por sumarse a la cuarta temporada de la serie de Neflix, así como el conductor deportivo Arturo Rivera, quien incluso tachó a Luna de oportunista, pues “opinar de México, viviendo en Estados Unidos, no tiene valor”.

No voy a criticar su carrera como actor. Ahí es grande.

Pero opinar de México, viviendo en Estados Unidos, no tiene valor.

Que se la rife aquí y luego abra la boca.

Oportunistas qué opinan a la distancia.

Yo si vivo aquí y amo mi tierra, no a los gringos.

Sea congruente pic.twitter.com/fi9FVaReXV