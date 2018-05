Protagonistas de “Diablo guardián” descubren su lado femenino, oscuro y sexual

México

En 2003, Xavier Velasco recibió una llamada que cambió su destino, supo que su novela Diablo guardián se alzó con el premio Alfaguara, “uno de los jurados me dijo: ‘entérate de que a partir de hoy tu vida no vuelve a ser la misma’”, recordó el autor, quien sentado en el salón del hotel St Regis, promociona la adaptación a tv de su obra, a la que llama “hija”.

A 15 años de distancia, Velasco no olvida que su personaje principal, Violeta, es poderosa, lista para afrontar sus decisiones, robar a su familia con tal de viajar a NY para cumplir sus anhelos; todo ello se mantiene en la serie que Amazon Prime Video estrena mañana en todos los países en los que tiene presencia. Razón por la que Xavier es “un suegro” contento.

“Fui educado por mujeres, mi abuela y mi madre. Mi abuela enviudó a los 22 años, tuvo que trabajar, sabía tocar el piano y con esa habilidad aprendió a escribir a máquina, nunca tuvo un hombre que le dijera qué hacer; mi madre no tuvo padre que la regañara y es una mujer a la que no se le podía mandar ni hablar golpeado, estoy acostumbrado a ver mujeres fuertes, me gustan”, dijo el escritor a ¡hey!.

Así, en el texto y en la pantalla Violeta es el homenaje del escritor a esas figuras “capaces de callarme la boca, sorprenderme y no ha nacido quien las mande”.

La decisión de llevar ese tributo a tv, en un inicio, llegó gracias a un amigo: “El sí lo di en 2012 a RTI, lo hice porque habían hecho La reina del sur.

“Le hablé a Arturo Pérez-Reverte, porque le tengo gran cariño, le pedí su consejo y me dijo: ‘Seguro lo harán bien’; de ahí no sé cuántos guiones se habrán hecho, intentaron hacerla narcoserie, tampoco quedó, para mi sorpresa entra gente de cine, Pepe Nacif y Francisco González Compeán, y desde entonces no dejan de sorprenderme”, agregó la mente detrás de Pronóstico del clímax.

De acuerdo con Velasco: “Me reserve el privilegio de elegir a la actriz”, lo que le tomó cinco minutos; la seleccionada fue Paulina Gaitán, quien contó está honrada de dar vida a esta mujer “compleja, tomé la decisión de entrar en la piel de Violeta, vivir las experiencias buenas y malas, de las que aprende y para atrás ni para agarrar vuelo”. El lenguaje coloquial del texto se preserva y también lo humano y empoderado de su rol central, elementos, consideró Gaitán, fundamentales en las historias de hoy: “Nos hace falta, estamos muy atorados en narco-novelas, temas políticos, la gente necesita series originales.

“Con personajes femeninos, que sean fuertes y empoderadas, todas dentro tenemos una Violeta, solo es cuestión de sacarla a pasear un rato y darle chance de que se divierta (…) La gente merece esa Violeta que leyeron, me acerqué lo más que se pudo, encontré mi lado oscuro y sexual; esta serie nos va a enseñar a vivir la vida porque solo hay una”.

Adrián Ladrón, que será Pig, coincidió con Gaitán y con Velasco sobre la importancia de mostrar en universo de prostitución, narcotráfico y trata de blancas, a una mujer poderosa: “La novela no lo permite, pero respetamos los matices planteados y aportamos nuevos. Estamos viviendo un momento difícil en lo económico y social, pero afortunado artísticamente. “Estamos acostumbrados a ver un rol de la mujer, que tiende a subestimarlas y menospreciarlas y solo es un reflejo de lo que vivimos; aquí apostamos a un personaje muy libre, rebelde, que sabe lo que quiere, va tras ello, eso ayuda a reivindicar nuestra postura ante lo femenino”, abundó Ladrón.

CLAVES

CONEXIÓN

Paulina Gaitán, Adrián Ladrón y Andrés Almeida (Nefastófeles) coincidieron en que su buena química en pantalla se logró a que se convirtieron en familia.

“Hicimos varios karaoke en mi casa, tiene que ver con la convivencia, que ayuda a soltar el trabajo y eso acrecienta la confianza y compañerismo”, expresó Almeida.