Los Reyes sí llegarán a niños damnificados por sismos

El Juguetón cumplirá como cada año, el 6 de enero, su compromiso con la niñez mexicana: un regalo… una sonrisa. Este 2018 el espíritu será más solidario debido a que las listas de deseos incluyeron a los niños damnificados por los sismos del 7 y el 19-S, con el propósito de no permitir que se sientan abandonados y que la esperanza llegue en forma de un obsequio.

De acuerdo con Jorge Garralda, director de A quién corresponda y rostro desde hace más de 20 años de la campaña, este Día de Reyes Magos las comunidades en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México y Ciudad de México serán prioridad en la entrega de regalos.

“Hay que ver las tragedias que han vivido nuestros niños con los sismos, entonces a ellos vamos a regalarles una sonrisa; a los que perdieron a sus papás, vamos a cuidarlos, no podemos permitir que la pasen mal, porque ya tienen broncas y con el Juguetón queremos que sepan que hay un México que los respalda, los quiere y está pendiente de ellos.

“Nosotros tenemos un cálculo, un aproximado de lo que nos pueden pedir en juguete y después esperamos que la gente nos beneficie con su donativo. Estos sismos marcaron nuevos retos, porque ahora son más niños los que necesitamos cubrir, antes no estaban en la lista del Juguetón y ahora ya están”, asegura Jorge Garralda a ¡hey!

Este año el esfuerzo altruista incluyó la Estación Espacial Juguetón, en la que se reunirán los juguetes donados por la sociedad, para después ser repartirlos entre quienes más lo necesitan. Los que respondan al llamado podrán disfrutar de actividades como Cinema Park, Sky Zone, Recórcholis, Despegue Espacial en Cinema 4D y Colecciones LEGO de la Guerra de las Galaxias.

“Es una gran responsabilidad, el compromiso que he hecho con la gente es no fallarle a nadie y lo que prometo, lo hago. Estoy rodeado de un equipo de profesionales y todos sabemos perfectamente bien que juguete que llega tiene que ser entregado, porque alguien confió en nosotros, nos brindó su confianza y no le podemos fallar”, dice Garralda.

Para el director de A quien corresponda, la labor cumple a nivel social una función única: “La magia del Juguetón es que los Reyes Magos, por economía, habían desaparecido mucho de la cultura mexicana; hace 23 años los invitamos a volver a las familias, fuimos ayudados por el público y tienen un lugar muy importante en la comunidad.

“Hoy los chavos que tienen la fortuna de que les lleguen, saben que existen, que están ahí y que son jaladores con ellos, y los que saben que existen, pero que no les van a llegar, empiezan a pedir al Juguetón, los estamos incluyendo en un cambio social muy importante: la esperanza de los chavos”, expresa Jorge.

ALIADOS NACIONALES

El trabajo de Jorge Garralda en el Juguetón es apoyado desde hace un tiempo por instituciones gubernamentales como el Ejército, la Marina o la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y principalmente por los mexicanos en general, que ahora también son los encargados de distribuir los juguetes.

“El Juguetón es tan grande que necesitamos aliados en toda la República. La gente nos tiene que hacer llegar un documento que nos hable de los niños a los que quieren ayudar, nosotros verificamos a través de varios sistemas que tenemos la existencia correcta de los pequeños. La gente no miente quiere ayudar.

“Escuchamos la petición de cuántos juguetes requieren y tienen que venir por ellos.

“Las primeras ediciones del Juguetón las hacíamos nosotros (Tv Azteca), pero ahora es con instituciones sociales distribuidas por toda la República, asociaciones civiles y grupos de voluntarios. Ese es el secreto con el que nos hemos movido”, revela Garralda.

CLAVES

EN NÚMEROS

23 ediciones del Juguetón.

205 millones de juguetes.

17 millones de juguetes es la meta del año.