Debra Messing devela su estrella en el Paseo de la Fama

Los Ángeles

La actriz estadunidense Debra Messing, una de las protagonistas de la famosa sitcom Will & Grace, tiene ya su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

A sus 49 años, la ganadora del premio Emmy asistió hoy a la inauguración de este homenaje a su trayectoria en el corazón de la metrópolis cinematográfica de Los Ángeles, donde posó ante los flashes junto a su hijo Roman, de 13 años.

La comedia Will & Grace se emitió en Estados Unidos entre 1998 y 2006. En ella, la actriz encarna el papel de una diseñadora de interiores que mantiene una relación muy cercana al abogado homosexual Will, en un elenco que completan otros dos personajes, Jack y Karen.

Tras una interrupción de más de 11 años, la serie volvió a ser emitida recientemente por NBC.

En 1995, Messing hizo su debut en la pantalla grande con el actor canadiense Keanu Reeves en el drama A Walk in the Clouds. Posteriormente participó en películas como Hollywood Ending, Along Came Polly, Wedding Date y The Women.

La actriz y activista es conocida por su compromiso social. Entre otras cosas, apoya la lucha contra el sida, promueve los derechos de los homosexuales y está a favor de una legislación más clara en materia de posesión de armas.

