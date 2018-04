Crossover de Scooby Doo y ‘Supernatural’ llegará a México

Ciudad de México

Los universos de Scooby Doo y Supernatural se unen en un capítulo crossover de la serie de los hermanos Winchester, quienes enfrentarán una nueva aventura contra las fuerzas sobrenaturales, pero al lado de la pandilla de Scooby Doo; en el capítulo 16 de la temporada 13 de la serie protagonizada por los actores Jared Padalecki y Jensen Ackless.

El crossover fue posible gracias a la idea de Jim Krieg y Jeremy Adams, escritores de la serie Supernatural, quienes se plantearon la posibilidad de juntar a los personajes; cuya misión en común resolver misterios sobrenaturales.

"Jeremy me dijo, oye a alguien se le ha ocurrido hacer un episodio de Supernatural con Scooby Doo; y le dije que: 'No' y pensé pero ¿por qué no se le había ocurrido a alguien más? Hay que hacerlo", dijo Andrew Dabb, productor ejecutivo en el backstage de Warner Bross Television.

El episodio realizado en 2017 contará como Dean y Sam Win chester serán absorbidos por la pantalla de un televisor embrujado que los trasladará al mundo animado de Scooby Doo, donde ayudarán a los adolescentes a atrapar a un fantasma maligno.

Según Jeremy Adams, el reto como creativos fue respetar las atmósferas de las series: "En Supernatural hay muertes, sacrifi cios y sangre y en Scooby Doo no hay eso y queríamos respetar esa parte y que Dean y Sam también lo hicieran".

El episodio se transmitirá por primera vez en México el domingo 15 de abril a las 14 horas en Warner Channel.

