Abordar problemas cotidianos, el éxito de 'Como dice el dicho'

Ciudad de México

La televisión abierta enfrenta cambios ante alternativas como el streaming, los blogs y ante ésta realidad, Genoveva Martínez, productora del programa unitario, destacó que no hay secreto para mantenerse en el gusto del público, pero que sus contenidos han sido básicos para seguir al aire.

"T​rabajamos simple con historias y personajes cotidianos de las familias mexicanas, pero de la mano de un gran equipo, eso le gusta a la gente, si hay contenidos de bien hechos, el público te buscará sin importar la plataforma sea la TV o en internet", señaló Genoveva, en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: María Inés regresa a la música con Primera Generación

El icónico café, escenario de las historias del programa mexicano dirigido por Emmanuel Duprez, fue el punto de encuentro del festejo, que reunió al elenco base como el actor Sergio Corona, la actriz Brisa Carrillo, y actores invitados que apadrinaron esta producción: Lourdes Munguía, Raúl Magaña, Sugey Abrego, Adrian Alonso, Laura Luz, Cecilia Gabriela entre otros, y a medios de comunicación para partir el pastel.

Diversas figuras mostraron su agradecimiento al formar parte de "Como dice el dicho", Sergio Corona, expresó sentirse bendecido por participar en un proyecto, que él considera una forma de prevenir y ayudar a las familias mexicanas en problemáticas actuales como adicciones y violencia.

La actriz Sugey Abrego, mencionó en entrevista para ¡hey!, que este programa tiene gran valía porque la televisión abierta necesita contenido que aporte calidad en tiempo de crisis, y añadió que también para los talentos es una plataforma de difusión que les permite dar a conocer su trabajo en México y otros países.

"Las cosas están cambiando en la televisión, los nuevos contenidos y alternativas en internet, también han pasado a perjudicar a los actores en términos económicos, mucha gente no sabe eso, pero éste tipo de producciones son una vía alterna para dar a conocer mi trabajo e interpretar papeles que una novela quizá no me darían, pero aquí se abre la puerta para mí y mis colegas", dijo, Sugey, al respecto.

ES