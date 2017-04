Murió Charlie Murphy, hermano de Eddie Murphy

Ciudad de México

Charlie Murphy, el hermano mayor del actor Eddie Murphy, falleció de leucemia.

Charlie se desempeñó como actor, comediante y guionista de películas.

TE RECOMENDAMOS: Murió Linda Hopkins, actriz y cantante de Broadway

Murphy se encontraba en quimioterapia por su enfermedad, pero murió en el hospital, reportó TMZ.



En 1989, hizo su debut en la pantalla grande junto a su hermano en Harlem Nights. Posteriormente, también apareció en Una Noche en el Museo junto a Ben Stiller.

Su nombre se volvió popular en los círculos de comediantes debido a sus constantes participaciones junto a Dave Chappelle entre 2003 y 2004.

Con su hermano, trabajo en proyectos como co escribir Norbit, la película del 2007.

También actuó en series como Are We There Yet?, The Boondocks y Black Jesus.









vmm