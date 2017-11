Con sketch muestran a mexicano corrupto y ‘narco’

Ciudad de México

Cecilia Galeano, Omar Chaparro y 'El Ezequivel' fueron los protagonistas de un sketch durante los Premios de la Radio, que se realizaron en Los Ángeles, en el que se hizo referencia al narcotráfico, la corrupción y el acoso sexual.

Durante la ceremonia y como inicio de la presentación, 'El Ezequivel' irrumpió en el escenario para decirle a la presentadora argentina "es que yo estoy enculado con usted mija... Yo estoy enamorado de usted, mire no más esas tet... Qué buena estás hija de la chingada".

El comediante le preguntó a Cecilia Galeano: "¿quieres periquear? ¿cómo no? Vamos a periquear acá de cura con la raza, jálese", en este momento, el comediante sacó una bolsa con polvo blanco.

Luego de los comentarios misóginos y en los que se hizo referencia al consumo del polvo blanco, el comediante continúo con el tema de la corrupción, el cual fue reflejado cuando Omar Chaparro le preguntó si lo estaba buscando la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés).

"Me llevaron pero les ofrecí un paquete muy chingón, cinco por uno, en lugar de llevarme a mí, les di a los cinco de Enigma Norteño".

'El Ezequivel', quien insistió en cantar, mostró en el sketch cómo con el dinero resuelve sus problemas. La conductora le dijo que no se podía presentar en el escenario, a lo que el comediante contestó "¿cuánta feria ocupa y no pa' culear, sino pa' que me deje cantar?"

Tras darle un fajo de billetes y recibir una palmada en el trasero, Cecilia Galeano le gritó "¿Qué me toca y en segundo (se dirigió a Omar Chaparro con una sonrisa) dale una oportunidad al muchacho", dejándose convencer por el dinero.

El acto de comedia terminó con la presentación musical y la escapatoria de 'El Equivel' de la DEA.

