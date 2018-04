Apasiona a Zeta-Jones mostrar el lado oscuro femenino

Pasadena

Catherine Zeta-Jones aseguró: “Esta no es la clásica película de Lifetime. Esto es algo nuevo para ellos”, al conversar con ¡hey! en la presentación de la cinta para televisión Griselda: La reina de la cocaína, que estrena mañana por dicho canal. La afirmación viene por dos motivos, primero, lo grande de la producción y tener como protagonista a una ganadora del Oscar, y segundo, porque esta no es la historia de una mujer abnegada, sino de alguien que hizo un imperio de la nada, desafortunadamente en el mundo criminal.

“Estoy muy en contra de todo lo que hizo, de su moral y de sus valores, pero como mujer debes admirarla por haber sido capaz de hacer lo que hizo. Fue una mujer que creció en un lugar muy complicado de Medellín y que surgió de la nada, del abuso, sin educación y pudo idear todo esto y obtener esta posición. Al interpretarla quería sentirla, fue un gran reto, pero al mismo tiempo resultó liberador estar ahí”, dijo la actriz en la presentación del largometraje.

Interpretar a la llamada Madrina de la cocaína también fue complicado en términos prácticos para la actriz. Se tiene muy poco material visual de la mujer que comenzó el tráfico de cocaína en Miami en la década de los 70 y con el escaso video que Zeta-Jones pudo ver de la colombiana, reafirmó lo complejo de su personalidad.

“Nunca pude encontrar video de ella, al menos no de su etapa como la despiadada Griselda Blanco, cuando estaba al mando de estos poderosos y peligrosos hombres en un mundo oscuro, en un ambiente criminal. Encontraron un video poco antes de que muriera, donde se ve como una abuela, enviando buenos mensajes, yendo a la iglesia y dije: “No, no te lo compro”, pensé que debía haber estado peor de lo que creía, porque era un comportamiento de sociópata. Cualquier actor mataría por interpretar a alguien así”, expresó la actriz.

La originaria de Gales comentó que perdió la emoción por la actuación hace algunos años, situación que nada tiene que ver con el dinero, sino con la cercanía a su familia y los proyectos que llegaban a sus manos. Dar vida a Griselda Blanco le devolvió la pasión y le hizo recordar el porqué sigue en esta carrera.

“Hice muchos sacrificios para dedicarme a esto desde muy pequeña, no estar en las fiestas con mis amigos, porque tenía que estar en un escenario en Londres o extrañar mucho a mi mamá; hay ciertos sacrificios que tienes que hacer, así es como funciona. Interpretar papeles como Griselda, o tener la oportunidad de hacer Chicago u otra película sobre drogas como Tráfico, papeles que me pongan a trabajar, no a dormir”, dijo con seguridad.

Si bien el largometraje está hablado en inglés, Zeta-Jones siempre ha sentido una fuerte conexión con los hispanos, gracias a su trabajo.

“La gente me habla todo el tiempo en español. Tengo una casa en España así que he convivido con el lenguaje por 20 años. Soy una actriz y tres de mis personajes favoritos (La máscara del Zorro, Tráfico y Griselda Blanco) han sido interpretando a hispanas”, concluyó Catherine Zeta-Jones.

De gusto musical

En la década de los 70 Griselda Blanco abrió el camino de Colombia a Miami para la transportación de droga.

La actual esposa del actor Michael Douglas ha ganado el premio de la Academia y el Tony, reconocimiento a lo mejor del teatro.

Ambos galardones se le otorgaron por producciones musicales; la estatuilla del Oscar por la película Chicago, y obtuvo el premio Tony por A Little Night Music.