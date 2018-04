Revelan carta de Barbara Bush dirigida a ‘Los Simpson’

El productor Al Jean dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una carta que escribió Barbara Bush, quien falleció el martes pasado a los 92 años, a los personajes de Los Simpson.

En la década de 1990, Barbara Bush dio una entrevista a la revista People en la que expresó su rechazo a la serie de televisión, en ese momento, creció la polémica por lo que Marge, uno de los personajes del programa, escribió una carta en la que expresó su postura y defendió a su familia.

Tras la muerte de Bush, el productor Al Jean dio a conocer la respuesta que dio la ex primera dama a los personajes:

"Qué amable de tu parte escribir. Estoy feliz de saber lo que piensas; Tontamente, no sabía que tenías uno.

Estoy viendo una foto tuya, representada en una taza de plástico, con tu pelo azul lleno de pájaros rosas mirando por todas partes. Evidentemente, tú y tu encantadora familia - Lisa, Homero, Bart y Maggie- están. Es una agradable escena familiar. Claramente estás estableciendo un buen ejemplo para el resto del país... Por favor, perdona una lengua suelta", expresó.

