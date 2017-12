La bioserie de Cantinflas incluirá información poco conocida

Ciudad de México

El productor Juan Osorio asegura que la serie biográfica de Cantinflas, que empezará a grabar el próximo año, incluirá información que casi nadie sabe acerca del "Mimo de México".

El tráiler de este programa se hizo con una narrativa en la que se muestra lo que habrá a lo largo de los 20 capítulos y en el cual se apreciarán momentos importantes, como su amor por la actriz Miroslava.

TE RECOMENDAMOS: La bioserie de María Félix debe mostrar su mito y férrea disciplina

De igual manera se contará la manera en que fue criando a su hijo Mario Moreno Ivanova, desde cómo lo adopta y lo cuida, lo forma e inculca valores; "eso nadie lo sabe", aseguró en entrevista.

Osorio también informó que tiene la fortuna de tener entre 700 y 800 artículos que eran propiedad del humorista, los cuales podrán ser vistos en los escenarios.

"Tengo dos investigadores que están buscando toda la información. Además grabé seis horas con Joaquín López-Dóriga y Mario Moreno Ivanova; nadie más tiene ese material, sólo yo", aseveró el productor.

El realizador de la telenovela "Mi marido tiene familia" puntualizó que sigue en comunicación con la viuda de Moreno Ivanova, Tita Marbez, pues dice que es fundamental ella para todo lo que hará.

Aunque todavía no define quién será al protagonista de la bioserie, tiene planeado que las filmaciones comiencen entre febrero y marzo. El proceso de selección del elenco estará muy fuerte, "porque obviamente es un personaje importante, un ícono de la comedia blanca, un ser humano reconocido".

Una idea para elegir al protagonista, dijo, es que el público vote y decida quién quiere que encabece el programa, y dejó claro que no tiene prisa para llevar a cabo este proyecto.

"A mi edad ya no tengo que pagar derecho de piso, tengo que pensar las cosas muy bien y darme mi tiempo. Soy una gente que ya no puedo estar al 100 por ciento y eso me permite disfrutar lo que hago", mencionó.

ERV