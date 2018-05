Fox cancela la serie 'Lucifer'

Ciudad de México

El productor Joe Henderson informó que la compañía Fox canceló la serie Luficer por lo que no llegará a una cuarta temporada.

"Así que sí. #Lucifer ha sido cancelado... Me encantó este espectáculo con tanta maldición y todos pusieron su corazón y alma en él", dijo a través de su cuenta de Twitter.

So... yeah. #Lucifer has been cancelled. And it fucking HURTS. I loved this show so damn much and everyone put their heart and soul into it. Heartbreaking doesn't begin to describe. — Joe Henderson (@Henderson_Joe) 11 de mayo de 2018

Lucifer fue una producción de Warner Bros. Television en asociación con Jerry Bruckheimer Television, basado en los personajes creados por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg.

La serie fue producida por Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Joe Henderson, Ildy Modrovich, Sheri Elwood y KristieAnne Reed.

La cancelación se produce después de las comedias de Fox The Last Man on the Earth, Brooklyn Nine-Nine y The Mick.

Fox renovó anteriormente 9-1-1, Empire, Star, The Gifted, The Resident, The Orville y The Simpsons para su barra televisiva de 2018-2019.

La cadena también prepara nuevos dramas como The Passage y Proven Innocent, así como una nueva comedia titulada The Cool Kids.

Además, la cadena espera una nueva temporada de Last Man Standing, de Tim Allen. Que fue cancelado por ABC el año pasado después de seis temporadas.

