Camila Sodi recuerda escenas de 'Luis Miguel, la serie' en Acapulco

Ciudad de México

Camila Sodi, Óscar Jaenada, Paulina Dávila y Juanpa Zurita platicaron con ¡hey! y se dijeron contentos por el cercano estreno de Luis Miguel, La Serie; los actores coincidieron en que ha sido una experiencia enriquecedora tanto profesional como personalmente, así como una forma de acercar al público a la historia detrás del ascenso de El Sol.

TE RECOMENDAMOS: La música y el público son mi inspiración: Luis Miguel

Acomodados en diversas habitaciones de un hotel de Reforma, los intérpretes dedican su día a la promoción de la bioserie, que podrá verse a partir de este domingo por Netflix, con un episodio nuevo cada semana.

"Trabajar en este proyecto fue realmente una delicia, para mí el director es un genio, de los mejores de este país; el elenco también, nos fuimos a Acapulco y fue muy divertido, la verdad estoy muy contenta, quedó espectacular la serie, espero les guste mucho", dijo Sodi, quien interpreta a uno de los amores de El Sol.

Añadió que a Luis Miguel le tocó escucharlo a través de su mamá o amigos más grandes, no estaba tan familiarizada con él; pero luego de leer los guiones se interesó mucho por su figura.

"Estoy nervioso por ver el resultado, la respuesta y por enseñar un poquito más de todo esto", dijo Jaenada, quien se encarga de dar vida a Luis Rey, el padre del cantante.

"No fue un personaje ni que yo conociera, ni que yo buscara, tuve la oportunidad de leerlo en un vuelo y quedé impresionado con la historia que leí, de un tipo que se llama Luis Rey, yo no conocía nada de este tipo, pero me pareció tan interesante ese personaje que sería un buen paso para un actor como yo", añadió.

Paulina Dávila, quien se pone en los zapatos del primer amor, mencionó que siempre es un placer contar buenas historias, con personajes interesantes, y ésta es una bioserie que lo permite.

"Muy feliz de ser parte de una historia tan mexicana, me siento orgullosa del trabajo que se hizo en general, creo que es una gran serie y cuando la gente vea el primer capítulo se va a dar cuenta de todo lo que va a haber más adelante", agregó.

Por su parte, Juanpa Zurita se dijo agradecido, contento y nervioso por ser parte de esta producción, pues es la primera vez que actúa y para él fue un honor hacerlo en la piel de Alex, el hermano menor del intérprete de "Cuando calienta el sol".

"Todavía no me cae el 20 de esto, de que ya va a salir, fue una experiencia súper enriquecedora para mí, fue todo un reto, algo que no había vivido nunca en la vida, ponerme en los zapatos de un personaje que es real, que existe y pasa por cosas tan duras a esa edad, fue algo que nunca había experimentado", compartió.

El protagonista Diego Boneta será el siguiente en ofrecer un entrevista a medios nacionales e internacionales que se dieron cita en la Ciudad de México para convivir con los actores; luego todo el elenco tomará un descanso, para cambiarse y más tarde encabezar la alfombra roja del estreno.

ES