Bioserie sobre Chespirito ya está “tomando forma”

México

El productor Roberto Gómez Fernández confirmó que sí se realizará la serie biográfica de su padre, Roberto Gómez Bolaños, historia que aún está tomando forma con parte de la familia; en entrevista el creador de telenovelas habló sobre esta decisión.

“Estamos empezando, en familia tomamos la decisión de que sí suceda, apenas vamos en eso, estamos empezando a entender por dónde, qué es lo que queremos contar de mi padre porque pueden ser mucho tipo de historias y capítulos de su vida, en eso estamos”, comentó Roberto.

Incluso destacó que apenas va en proceso, por lo que aún falta saber cómo iría la historia y qué partes importantes contar sobre su padre.

“Tenemos que hacer otra investigación, aunque parezca raro, obviamente tenemos muchísimo material, pero hay cosas que hay que recopilar de los familiares cercanos, de las propias hermanas quienes lo vivieron todos los días”, dijo el productor.

Años atrás, se mencionó que no se realizaría una serie biográfica del fallecido actor; sin embargo, Gómez Fernández decidió con su familia que ya es tiempo de dar a conocer la vida de Chespirito con una versión que no muchos conocen.

“De todos modos va a tomar tiempo, es algo que requiere una planeación sofisticada, a mucho detalle y lo que tendríamos que hacer también es una producción muy importante. Me ocuparé a encontrar la mejor historia posible de algo que la gente no haya conocido de mi padre y a un Roberto Gómez Bolaños que la gente no conocía y vale la pena conocer”, destacó el también director.

En la parte de sus proyectos personales estará próximo a estrenar la telenovela llamada La jefa del campeón, historia que protagonizarán África Zavala y Carlos Ferro y que ya iniciaron las grabaciones.

“Es una historia de amor entre madre e hijo y es este viaje para acompañar al sueño del pequeño chavito de ocho años; es una historia de lucha, logro y mucho amor en este mundo complicado que puede ser transportado a cualquier género, a cualquier lucha, fuera artística, científica o de cualquier tipo, en este caso el futbol es un buen pretexto”, dijo Roberto.

Justo en año de Mundial de futbol y elecciones, aseguró que habrá muchos cambios en el humor de las personas; la novela estrenará en julio, y pondrá todo su empeño para llevar buen entretenimiento a las familias.

“El estado de ánimo de la gente puede variar dependiendo de lo que suceda en el torneo internacional, el resultado de la Selección Mexicana impactará directamente en cierta parte de la población, cuando juegue su tercer partido, la selección estaremos terminando nuestra tercera semana al aire”, añadió el productor de telenovelas como Locura de amor, El juego de la vida y Alma de hierro.