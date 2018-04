No he hablado con mis compañeros: Atala Sarmiento en ‘Hoy’

Ciudad de México

La conductora Atala Sarmiento se presentó por primera vez en el programa matutino Hoy, luego de concluir su contrato con en TV Azteca y habló sobre cómo es su relación con sus ex compañeros de Ventaneando.

TE RECOMENDAMOS: Así imitó Atala Sarmiento a Pati Chapoy

Cuando fue cuestionada sobre cómo es la situación que vive actualmente, la presentadora detalló que "me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera como que siguiéramos en contacto. No he hablado con mis compañeros, más que con mi cuñada que es una relación familiar y que es completamente aparte, pero también entiendo que así es el trabajo, que te lleva a lugares en donde hay ciertas incomodidades y ciertas cosas en las que no puedes continuar con una relación".

La entrevista la realizaron Raúl Araiza y los ex presentadores de TV Azteca Fernando del Solar y Mauricio Mancera, quienes hablaron con Atala sobre lo que planea hacer en este momento de su vida.

"Lo que me toca hacer es darme un tiempo para mí porque llevó 22 años incansables de estar trabajando sin para mí y ahorita lo que quiero es poner un poco de distancia porque ha sido mucha efervescencia desde que asalí y lo necesito... Me voy a ir de viaje", dijo.

Sobre cómo se siente luego de esta ruptura laboral, la conductora aseguró sentirse "tranquila y en paz, estoy asimilando todo este proceso porque obviamente fueron muchos años, 22, es toda mi vida profesional y la mitad de mi vida".

ES