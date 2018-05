Angélica Vale agradece temáticas de prevención en tv

México

Para Angélica Vale, el entretenimiento puede tomar un papel relevante en la prevención de problemas sociales e incluso enfermedades terminales como el cáncer de mama, eje inicial de la telenovela Y mañana será otro día… mejor, producción de la que se volvió protagonista y que ahora la ha convencido de no volver a tomar otro “respirito”, que la alejó de la pantalla chica por 12 años.

“Creo que es padre reflejar en la televisión este tipo de temas, decir: ‘Estos problemas existen’. En ese sentido está muy realista la telenovela pero, sobre todo, lo importante es mandar un mensaje de prevención, ¿cuántas mujeres hay que todavía no se checan a tiempo?”, dijo en entrevista con ¡hey!

Mencionó que este tema incluso la toca de manera personal, pues su madre, la actriz y cantante Angélica María, sufrió este padecimiento en 1997; afortunadamente fue diagnosticada a tiempo y con una cirugía le extirparon el tumor.

“Creo que en el cáncer es muy importante cuando se detecta a tiempo, pues no pasa nada, mi mamá es prueba de eso y el personaje de Diana (Alejandra Barros) también, por ello es bueno alentar a la exploración desde la telenovela”, señaló.

En el salón Ambrosia, que se convirtió en locación de la producción de Carlos Moreno, también estaba la actriz Ana La Salvia, quien coincidió con la protagonista de La fea más bella. Después de comentar que el truco está en abordar las situaciones con un tono amable, subrayó el impacto positivo que se puede tener.

“Al final de cuentas, sí, es una tragedia cuando hay este tipo de enfermedad, obviamente, pero hay que ver la parte buena, de que hay esperanza; estamos tomando ese punto de vista, para que la gente vea cómo es más fácil cuando la familia apoya y cómo siempre se puede prevenir”, indicó.

Y mañana será otro día… mejor también aborda el embarazo en adolescentes y el alcoholismo; en un descanso, el actor Luis José Sevilla consideró que mostrar este tipo de temas desde los programas televisivos es “un punto importante para la gente que no llega a identificar lo que le está pasando a alguien en este tipo de situaciones y que busque cómo ayudarlo”.

Antes de comenzar a grabar una escena y mientras jugaba con su hijo pequeño, Vale habló de su regreso a las telenovelas. Afirmó que el gusta mucho su trabajo y, por ello, cuando termine este proyecto no quiere alejarse por tanto tiempo de la pantalla; además, compartió que lo que más atesora de su trayectoria es el cariño de la gente.

“Me di cuenta de que soy un servicio de entretenimiento y me encanta, creo que eso es lo más bello, que a la gente le guste mi trabajo es un plus, y todavía que me paguen, aún más”, dijo.

Talento en pantalla

Angélica Vale recordó su participación en el doblaje de la película Coco y, con la voz de Mamá Imelda, bromeó: “A la gente le gustó, no vaya a ser que ahora salga yo cantante vernácula”.

Ya más seria, platicó que siempre ha tenido “la astillita” de hacer algo en el mundo de la música, pero aunque se muere por hacerlo y no lo descarta, es algo que cada vez considera más difícil.

“Fíjate qué chistoso, a mí siempre me gustó más cantar que actuar y a mi mamá siempre le gustó más actuar que cantar, pero mi mamá le dio por la música y yo por la actuación, así es la vida”, dijo.