Angélica María planea serie sobre su vida

Con una inigualable carrera en la actuación y la música, Angélica María sueña con tener su bioserie, en la que se cuente su historia y ese largo "romance" que ha sostenido con el público.

La actriz actualmente radica en Estados Unidos debido a que allá vive su hija Angélica Vale, sin embargo sus pensamientos están en su querido México, país en el que espera pronto se concrete la oferta para hacer su serie de televisión.

"Hace algún tiempo me dijeron del proyecto, pero no se llegó a nada, ahora lo he retomado y espero que alguna televisora se interese por mi historia, porque tengo mucho que contar", dijo Angélica María en entrevista con Notimex.

La actriz inició su carrera a la edad de 5 años en la cinta Pecado a la que le siguieron otras más como Los gavilanes, al lado de Pedro Infante, quien en aquel entonces predijo que sería una gran actriz.

Sonriente, recordó que cuando le ofrecieron hacer la serie, pensó que no era el momento adecuado, sin embargo ahora considera que está lista para contar muchas anécdotas, entre ellas los motivos más grandes que tiene para ser feliz.

"Cuando eres mayor ya muchas cosas no tienen tanta importancia como en otras etapas de la vida, así que creo que es el momento, aunque debo decir que estoy agradecida por mi público y por la familia que tengo", comentó.

"No sé cuánto tiempo tarde el proyecto, pero estamos en pláticas, yo supervisaré los guiones cuando llegue el momento", apuntó la actriz, quien también lamentó profundamente que en la actualidad no existan historias enfocadas a contar problemáticas de mujeres en etapa adulta.

"Por eso no he regresado a la televisión porque no hay historias para mujeres de mi edad, las que me ofrecen son tramas con personajes irreales y no me dejan papeles de mala, así que hasta que no encuentre algo que me guste haré otras actividades", comentó.

Explicó que es una actriz y es lo que no quieren ver algunos productores, "para ellos soy la buena nada más y la mamá de las protagonistas son absurdas; creo que se pueden contar más historias pero simplemente no las escriben y si las escriben no las producen", apuntó la llamada 'Novia de México'.

En su momento, la cantante también fue conocida como 'La Novia de la Juventud', sobrenombre que se ganó durante su apogeo musical en la época de los años 60 convirtiéndose en un icono de los jóvenes, junto con César Costa y Enrique Guzmán.

Actualmente, la cantante se prepara para realizar una gira de conciertos en diversas plazas del país, además de su regreso al Lunario en mayo próximo.

