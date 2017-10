Layevska da vida a personaje basado en cuentos infantiles

México

La actriz ucraniana-mexicana Ana Layevska está dispuesta a afrontar nuevos retos en su carrera, motivo por el que dio vida a una mujer policía en la primera temporada de Érase una vez, de Televisa, y que está basada en los cuentos infantiles, pero adaptada al género de suspenso.

La serie, que iniciará mañana, presentará 12 episodios independientes, donde se contarán las historias de Caperucita Roja, Blancanieves, La bella y la bestia y el Patito Feo, entre otros más.

El capítulo el Patito Feo, Paullette Hernández será la protagonista:

“Es un proyecto muy interesante y no tiene nada que ver con los cuentos de hadas, no son historias para niños. Yo soy una gran fan de las series y aquí tuve la oportunidad de interpretar un papel que no se parece en nada a lo que había hecho antes; incluso, por mi fisionomía, no eran roles para los cuales me consideraran los productores. Aquí soy una mujer que usa pistola, corre y dispara, fue muy divertido para mí grabar esas escenas”, comentó Layevska en entrevista telefónica con ¡hey!

La actriz de 35 años también opinó sobre la apertura de contenidos en la televisión abierta. “Ya era hora de que las televisoras se abrieran a otros contenidos; incluso, creo que se estaban tardando, pero desde que llegó el streaming la competencia fue tan dura que ha puesto foco de nuevo en las series y contenidos más diversos. Yo lo celebro”, afirmó.

La actriz no descarta su participación en telenovelas, pero asegura que tendrían que ser proyectos con personajes e historias más profundas y que le impliquen retos.

“No está en mis planes estar en alguna de las telenovelas, no digo que no, porque yo me inicié así, pero amo trabajar y quiero historias profundas y retos nuevos, me gustaría probar en otros géneros televisivos como la comedia, por ejemplo”, compartió.

Al mismo tiempo, señaló que debido a su interés por hacer otro tipo de papeles, lo único que tiene descartado son las llamadas narcoseries, de las cuales no tiene interés en participar, porque considera que estas producciones “se encuentran muy desgastadas”.

CLAVES

SERÁ MAMÁ

La serie Érase una vez, producida por Pitipol Ybarra, se estrenará mañana por canal 5 a las 22 horas.

Participarán actores como Renata Notni, Alan Ciangherotti, Otto Sirgo, Gonzalo Vega y otros histriones.

Por el momento, la actriz dice que su proyecto principal en lo que queda del año es esperar el nacimiento de su bebé, en diciembre.