Lo que debes saber de ‘American Crime Story: Versace’

Esta noche estrena a las 22:00 horas la serie American Crime Story: Versace por el canal FX, que narrará la historia de la muerte de uno de los íconos de la moda de la década de 1990, Gianni Versace.

Esta historia cuenta con las actuaciones de Edgar Ramírez como Gianni Versace, Penélope Cruz como su hermana Donatella, el Ricky Martin como Antonio D'Amico, la pareja de toda la vida del diseñador; y Darren Criss, como el asesino Andrew Cunanan.

La serie se compone de nueve episodios de una hora, y se basa en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in the Us History de Maureen Orth, escritora y corresponsal especial de la revista Vanity Fair.

La investigación de Orth, se compuso de más de cuatrocientas entrevistas y las perspectivas de miles de páginas de informes policiales. A partir de materiales y testimonios verídicos, la periodista cuenta la historia completa del asesino del modisto, sus víctimas involuntarias, y el mundo adinerado y hedonista en el que vivían y morían.

El 15 de julio de 1997, el diseñador Gianni Versace salió como lo hacía regularmente al News Cafe de Miami Beach y de regreso a su casa, mientras se encontraba abriendo la puerta principal de la mansión, Andrew Cunanan, un sociópata que se había obsesionado con el diseñador después de conocerlo años atrás, se acercó al creativo y le disparó provocándole la muerte.

"El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story" hace un retrato del asesino en serie Andrew Cunanan, cuyo camino de destrucción a través de los Estados Unidos le otorgó un puesto en la lista de los 10 más buscados del FBI antes de asesinar al ícono de la moda internacional Gianni Versace.

La serie revela cómo Cunanan conoció a la estrella y por qué la policía y el FBI no lograron atraparlo. Un relato fascinante del submundo homosexual de la década de 1990 y de un sociópata atormentado por sus ambiciones, sus crímenes y los misterios que dejó en el camino al quitarse la vida.

Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk y Tom Rob Smith son productores ejecutivos de este trabajo escrito por Tom Rob Smith.

