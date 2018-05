Fox cancela 'El exorcista', serie donde actuaba Alfonso Herrera

Ciudad de México

Debido a bajos ratings de audiciencia, El exorcista, serie protagonizada por Alfonso Herrera, Ben Daniel y Kurt Egyiawan, fue cancelada por Fox después de dos temporadas.

Asimismo sucedió con los programas The Last Man on the Earth, Brooklyn Nine-Nine y The Mick el jueves y Lucifer el viernes, de acuerdo con información del portal Variety.

El exorcista fue el programa de Fox con la calificación más baja este año, con un promedio de 1.32 millones de espectadores y una calificación de 0.41 en la demo de 18-49.

Creado por Jeremy Slater, el drama de terror psicológico y espiritual se estrenó por primera vez durante la temporada de televisión 2016-17 y la segunda temporada se lanzó en septiembre de 2017.

El programa fue producido por Slater, Sean Crouch, Jason Ensler, Rupert Wyatt, Roy Lee, James Robinson, David Robinson y Barbara Wall.

El mismo Alfonso Herrera compartió la noticia en su cuenta de Twitter, escribiendo "Triste, pero es cierto. Gracias congregación por tan increíble viaje. Amén".

Sad but true.

Thank you congregation for an amazing ride!

Amén... https://t.co/ato7VcGLiL — Alfonso Herrera 🇲🇽 (@ponchohd) 11 de mayo de 2018

Te compartimos un tráiler de la serie.

ERV