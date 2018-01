Alex Sirvent correrá por el corazón de los niños

Ciudad de México

El actor Alex Sirvent, quien es vocero oficial de la carrera y rodada Kardias 2018, está contento por apoyar a niños mexicanos con problemas del corazón a través de una de sus "pasiones" el deporte, que aseguró le permite estar en equilibrio y "devolverle a vida" lo bueno que le ha dado.

"Estoy muy feliz de participar por segunda ocasión en este hermosa causa. Es sumamente gratificante pertenecer a una causa que suma y apoya; para mí es una forma de regresarle a la vida todo lo bueno que me ha dado empezando desde la salud haciendo lo que me gusta correr y hacer ejercicio", declaró Sirvent en entrevista para ¡hey!

Sirvent es embajador de la Carrera y rodada Kardias 2018, que se realizarán el domingo 11 de febrero en la Diana Cazadora y el 25 de febrero en el Estadio Azteca, respectivamente; se anunció en la conferencia de prensa a la cual también asistió Licenciado Marcelo Perugia, Fundador de Kardias, el Doctor cirujano Alexis Palacios, Ana Luz Díaz, y la conductora Sofía Escobosa, vocera oficial del evento.

El actor, quien participará en la telenovela El Despacho del productor El Güero Castro, destacó que el ejercicio es una pasión que forma parte de su estilo de vida que le permite tener varias actividades y sentirse con "los pies sobre la tierra".

"Hago ejercicio desde los 14 años, es un gusto que le heredé a mi mamá y para mí ya forma parte de un estilo de vida saludable que me permite sentirme bien así ande de un proyecto a otro. Y me siento bien que ahora me busquen para apoyar con algo que me nutre y me hace tanto bien", comentó.

Los donativos de donación para la carrera son de $380 pesos para adultos y $280 pesos para infantes, para la rodada el donativo será $650 pesos. Y la capacidad de participantes que se espera son 10 mil personas.

