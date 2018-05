“La fama, una dama seductora que te puede devorar si no la dominas”: Adal

México

Al dar su primer paso dentro de Tv Azteca, Adal Ramones se dice consciente de su decisión y del presente de la industria: considera que los formatos en vivo como La academia son el futuro de la tv abierta y que la pérdida de exclusividades es un punto a favor de la libertad, además está preparado para el fracaso y sabe que la fama puede devorarlo si no la domina.

“Creo que la fama te puede abrir muchas puertas, pero también es un detonante para todos los demonios que cualquier persona tiene, porque entras a una lupa gigantesca; hay personas que desearon tener éxito y terminaron suicidándose, Kurt Cobain, por decir uno, o actores que cayeron en drogas. Yo trato de mantener un balance, porque la fama es una dama muy seductora que debes saber dominar, porque si no, te devora”, dijo en entrevista con ¡hey!

Tomando en cuenta que La academia regresa luego de una sobreexplotación, que dejó 10 generaciones durante una década, afirma que juega pensando en el éxito, aunque nadie lo asegura y, si llegara a fallar, lo único que queda es levantarse y buscar otro proyecto. “Ojalá tengamos el éxito, pero si no funciona, pues no funciona, estamos en una época en la que falsamente queremos que todo lo que hagamos tenga éxito y la vida no es así; el ser humano tendría que graduarse de la escuela del fracaso”, dice.

Con un “no, para nada”, niega que lo asuste la bienvenida a una empresa que por años fue la casa contraria; también descarta haber sido un soldado de Televisa, pero siempre tuvo “una lealtad enorme a la empresa”. En balance, cree que todo tiene ciclos y que los artistas deberían poder moverse entre compañías en tranquilidad.

Regresando a principio del siglo pasado, recuerda que figuras como Mary Pickford, Charles Chaplin y Douglas Fairbanks crearon United Artists para que los artistas pudieran trabajar en cualquier compañía fílmica de EU. “Desde aquel entonces, ¡imagínate!, creo que fue un gran avance y por algo Televisa y Tv Azteca decidieron ir eliminado las exclusividades, pero no te puedo decir si la industria es mejor o peor ahora, con el tiempo se verá resultado de esta fórmula”, añade.

Al hablar sobre el futuro de la tv abierta, menciona que la apuesta más viable es la programación en vivo, en que al momento de prender el televisor y en estén sucediendo las cosas; éste es el plus que por ahora puede dar sobre las plataformas. “La televisión se está convirtiendo en la inmediatez en vivo y es ahí donde hay una largo camino”, refiere.

Finalmente, comenta que es una gran responsabilidad la que la televisora del Ajusco puso en sus manos, pero se siente en paz, porque no rema solo, es un trabajo en equipo; además es un gran regalo, pues se encontró a amigos que conoció en Televisa, lo que impidió que se sintiera ajeno.

El estreno

En entrevista, el director de Contenidos y Distribución de Tv Azteca, Alberto Ciurana, anunció que La Academia estará lista en el verano; los castings avanzan, e incluso ya llegaron a Guatemala.

“El reality se explotó demasiado, es verdad; curiosamente en España pasó lo mismo con Operación triunfo, pero luego se descasó y fue un gran fenómeno de regreso, haciendo lo que vamos a hacer nosotros, que es ir al origen, a las raíces”, dijo.