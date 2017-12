Actores rescatan las tradiciones navideñas

México

La Navidad es una de la celebraciones que mayor alegría trae a los hogares, por lo que los actores Ingrid Martz, Amaranta Ruiz y Rodrigo Mejía coinciden en la importancia de promover las tradiciones que la acompañan, como las posadas, con piñata incluida.

Ingrid Martz compartió a ¡hey! que, al lado de su familia, tiene la costumbre de pedir posada, poner un árbol de Navidad y el nacimiento.

Consideró que este tipo de fiestas son una de las cosas que caracteriza al pueblo mexicano, de ahí la importancia de atesorarlas: “Pedir posada, el significado que tiene la piñata, las frutas que trae dentro, todo eso creo que es súper importante que se siga conservando; sería bueno que nuestros hijos y nuestros nietos y las siguientes generaciones conserven todo esto”.

Conmemorar los llamados domingos de Adviento y celebrar el nacimiento del Niño Dios, con los regalos que cada año esperan los más pequeños, es lo que se vive en esta época en el hogar de Rodrigo Mejía.

“A los niños, el Niñito Jesús les llega con el regalo; son pequeños detalles que hacen que el niño tome conciencia y valore su cultura un poquito, que valore nuestro mundo porque es algo de un país y otro, es algo mundial”, platicó.

Amaranta Ruiz disfruta en su casa de las posadas, por lo que aprovechó para invitar a la gente a vivirlas y, sobre todo, a conocer y difundir su significado.

Incluso, aseguró, no es una cuestión de dinero: “Realmente se puede hacer una posada con poco dinero; por ejemplo, no importa el costo de la piñata o qué lleva, lo importante es el significado de explicar que sus siete picos son los pecados capitales”.

La Nochebuena y el 25 de diciembre son un momento de unión familiar y una época para demostrar el aprecio a los seres queridos: “Es una época que sé que me voy a reunir con la gente que quiero, aunque cada vez estamos más separados de manera territorial. También es una época bien importante de reflexión, de cómo fue el año, qué quiero para el siguiente, qué metas me voy a poner. No hay que olvidar por qué y para qué son estas fechas”, comentó Martz.

Ruiz agregó que “esencialmente esta temporada es de unión, de recogimiento, de hacer un alto en el camino y tener una oportunidad para hacer un corte de caja, porque creo que como sociedad y como individuos lo necesitamos”.

Las cenas, las luces de bengala y las series de colores en las fachadas, pero también las historias de las pastorelas y el significado de cada personaje, son tradiciones que los actores piden rescatar: “Es importante mantener las tradiciones, que no mueran, con ellas uno puede celebrar algo más en familia, con un poquito más de cultura. Es importante seguir festejando las posadas, las Navidades y darles el sentido, el por qué; no solamente es una fiesta”, dijo Mejía.

RECUERDAN EL 19-S

Para Amaranta Ruiz, esta Navidad es diferente. Luego de los sismos de septiembre considera que hay una sociedad más sensible y en esta época se nota con mayor luz; en su opinión, esto debe aprovecharse para hacer eco y replicar el apoyo todo el año.

“Siento que estos acontecimientos tan brutales que vivimos como sociedad nos hicieron retumbar por dentro; siento que llegamos a esta temporada un poco más sensibles, más humanos, ayudando y siendo más empáticos, más compasivos. Es una excelente oportunidad de decirnos cuánto valoramos a las personas que están junto a nosotros”.

Y agregó: “No sé por qué siento esa sensación en el aire, de que no es un año más o igual a otro, esto que vivimos como sociedad es algo trascendental, espero se replique todo el año”.